Как предотвратить изжогу или избавиться от нее: простые способы

Кислотный рефлюкс, или, как мы чаще его называем, изжога, – один из симптомов нарушения работы желудка, которое может быть достаточно надоедливым. Несбалансированное и вредное питание, пропуски приема пищи или переедание, стрессы – все эти факторы могут вызвать многочисленные проблемы в организме, сообщает Обозреватель.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что такое изжога, что ее вызывает и как можно облегчить свое состояние до приема врача. Обычно любые проблемы со здоровьем требуют тщательного изучения, однако, однако в данном случае можно самостоятельно облегчить симптомы.

Что такое изжога?

Кислотный рефлюкс – это заболевание, сопровождающееся болью в области грудной клетки. Этот процесс происходит тогда, когда часть кислоты, содержащейся в желудке, попадает снова в пищевод, по которому движется пища. Если приступы изжоги повторяются регулярно, дважды в неделю или более, врачи диагностируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Что может вызвать рефлюкс?

Изжога может поражать людей всех возрастов, возникать внезапно или становиться хроническим состоянием человека. Как правило, первой и основной причиной неприятного ощущения является неправильное питание. Желудок человека естественно защищен от действия кислоты, а вот пищевод такой защиты не имеет. Как правило, при здоровом желудочно-кишечном тракте пища попадает в желудок и не возвращается, но например, когда гастроэзофагеальный сфинктер дает сбои, то еда забрасывается назад и вызывает чувство жжения.

Неправильное питание может привести к желудочно-кишечному тракту. Источник: pixabay.com

Иногда изжогу вызывают причины, на которые человек не может влиять: например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Такое состояние не зависит от питания и требует серьезного обследования и лечения. Однако если изжога беспокоит вас только время от времени и вы не можете сразу обратиться к врачу, можно попытаться помочь себе в домашних условиях.

Издание VeryWellHealht со ссылкой на доктора медицинских наук Джея Н. Эпури опубликовало несколько советов для тех, кто хочет предотвратить изжогу или избавиться от нее без лекарств.

Как предотвратить кислотный рефлюкс?

Избегайте продуктов-триггеров. Как было отмечено, основная причина изжоги – неправильное питание. К продуктам, которые могут вызвать неприятные ощущения в пищеводе, относятся: кофе и чай, острая, жареная и жирная пища, шоколад, алкогольные напитки, томаты и блюда на их основе и т.д. Составляйте свой рацион так, чтобы эти продукты не составляли его основу, а были лишь частью. Поскольку каждый организм индивидуален, понаблюдайте за своим самочувствием после приема той или иной пищи, обратите внимание на то, что вызывает неприятные ощущения именно у вас, и избегайте этого.

Важно соблюдать режим питания. Источник: pixabay.com

Организуйте и соблюдайте режим питания. Питание на бегу или переедание очень часто может вызвать рефлюкс. Поэтому старайтесь соблюдать режим питания несмотря на занятость и безумный ритм современной жизни. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу достаточное количество раз и наслаждаясь ею. Не отвлекайтесь за столом: книги отложите в сторону, выключите телевизор и гаджеты –, так вы уменьшите риск переедания. Питайтесь небольшими порциями и делайте перерывы между приемами. Не ложитесь сразу после приема пищи во избежание заброса кислоты.

Не допускайте большого веса тела. Старайтесь постоянно удерживаться в одинаковом весе, а если имеете лишний, попробуйте похудеть. Исследования показали, что люди с ожирением имеют симптомы рефлюкса на 37% чаще, а снижение массы тела приводит к полному их исчезновению.

Поднимите изголовье вашей постели. Этот способ может предотвращать заброс желудочной кислоты в пищевод. Исследование показало, что у людей, которые в течение 6 дней поднимали свою кровать на 20 см, действие кислоты во время ночного сна было меньше, что облегчало изжогу и нормализовало сон.

Как себе помочь, если избежать изжоги не удалось?

Если же изжога все же настигла вас врасплох и вы не можете обратиться за консультацией врача, попробуйте один из следующих способов, которые советует издание Healthline .

Смешайте питьевую соду с водой для нейтрализации действия кислоты в желудке. Для этого растворите чайную ложку соды в стакане воды и медленно выпейте.

Попробуйте имбирь. Именно он издавна считался средством от изжоги. Чтобы приготовить имбирный чай, залейте имбирь (свежий, сушеный или пакетированный) кипятком и дайте настояться. Для предотвращения рефлюкса регулярно добавляйте имбирь в горячие блюда, жаркое и другие продукты.

Выбирайте жвачку без сахара. Источник: pixabay.com

Жуйте жвачку. Исследование утверждает, что жевание жвачки в течение получаса после еды может облегчить изжогу. Это связано с тем, что жевание стимулирует слюноотделение и глотание, которое очищает пищевод от кислоты. Избегайте жевательной резинки с сахаром, поскольку она может привести к заболеванию зубов.

Съешьте банан. В этом привычном для нас фрукте содержатся натуральные антациды и клетчатка. После употребления банан обволакивает стенки желудка, уменьшая таким образом губительное воздействие кислоты.

Изжога – довольно неприятный и болезненный симптом, который может настигнуть любого. Вы можете воспользоваться указанными советами, однако злоупотреблять самолечением не следует. Старайтесь следовать советам специалистов, вести здоровый образ жизни и обращаться вовремя для диагностики и лечения.