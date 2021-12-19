Курс валют НБУ на 19 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 19 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, не изменился и остается на уровне 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.84 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.36 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.53 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.192900
|EUR
|Евро
|30.843500
|RUB
|Рубль
|0.370050
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.358300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.525400
|PLN
|Польский злотый
|6.661000