Резников призвал Запад помочь Украине с наступательным вооружением

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходима помощь от партнеров с вооружением не только защитного, но и наступательного характера, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время брифинга со своей коллегой из Дании Трине Брамсен.

Резников подчеркнул, что сейчас, когда Кремль объявил ультиматум НАТО, высказывания обеспокоенности не сработают и страны Альянса должны занять жесткую позицию и реально помочь Украине.

"Если будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины это остановит агрессора и он не пойдет в наступление[...] Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, они очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, этой агрессии для них будет непомерна, они на него не отважатся" , — пояснил Резников.

По словам главы Минобороны, чрезмерная цена для России — это экономические, политические, финансовые санкции и главное – помощь оружием ВСУ. Он добавил, что "мы будем сами защищаться, но помогите нам". В частности, Резников упомянул о радиоэлектронной борьбе и разведке, противоракетных комплексах, киберзащите и усилении флота.