Меню на Рождество: аппетитные блюда на праздник рождения Христа

Рождество Христово - это главный праздник христиан, который имеет свои кулинарные традиции. Рождественский стол должен быть более скромным, чем новогодний. Важно помнить, что главная цель Рождества – прославление Христа, а не бездумное насыщение пищей, сообщает УНИАН.

В этот день заканчивается большой сорокадневный Рождественский пост, поэтому на стол разрешено подавать любые блюда из мяса и молочных продуктов, а также алкоголь. На Рождество верующие отмечают не только рождения Христа, но и снятие пищевых ограничений.

Салат из курицы с маслинами и кукурузой

Руккола - маленький пучок.

Салат-латук - маленький пучок.

Куриное филе 1 шт.

Помидоры черри - 100 г.

Гренки из белого хлеба - 150 г.

Маслины без косточек - 100 г.

Консервированная кукуруза - 2 ст.л.

Заправка для салата Цезарь.

Сыр пармезан - 50 г.

Куриное филе отварить, остудить и нарезать кубиком. Гренки нарезать кубиком. Маслины порезать кружочками. Салат и рукколу помыть и обсушить. Выложить на тарелку салатные листья, затем кукурузу, нарезанные пополам черри, маслины, курицу и гренки. Заправить салат заправкой и тертым пармезаном.

Закусочный рулет из лаваша

Рикотта - 150 г. (можно заменить фетой)

Брынза -100 г.

Клюква вяленая - 3 ст.л.

Петрушка свежая - маленький пучок.

Лаваш тонкий - 1 шт.

Рикотту и брынзу размять вилкой в тарелке. Добавить рубленую зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву, перемешать. Выложить массу на лаваш ровным слоем. Завернуть лаваш в рулет и нарезать на одинаковые порционные кусочки.

Рыбный салат в тарталетках

Консервированная форель - 200 г.

Рис длиннозерный - 0.5 ст.

Лук-порей - 50 г.

Помидор - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Укроп.

Тарталетки - 8 штук.

Рис сварить до готовности в подсоленной воде. Мелко нарезать помидор, лук-порей, зелень измельчить, яблоко натереть на мелкой терке. Форель размять вилкой. Соединить и перемешать все ингредиенты. Наполнить салатом тарталетки и сразу подавать к столу.

Мясной студень

Свинина с костями и хрящами - 1 кг.

Говядина с костями и хрящами - 700 г.

Курица с костями и хрящами - 700 г.

Морковь - 2 шт.

Корень петрушки или сельдерея - 1 шт.

Луковица - 1 шт.

Лавровый лист - 4-5 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Соль, перец черный молотый.

Перец черный горошком.

Говядину, свинину и курицу промыть под водой, положить в кипящую воду и варить на маленьком огне 3 часа. Морковь, чеснок, лук и корень сельдерея почистить и крупно нарезать, положить в воду. Добавить соль, перец и лавровый лист. Варить ещё 30 минут. Снять кастрюлю с огня, вытянуть мясо и отделить его от костей. Выложить мясо в несколько лотков для холодца. Залить мясо процеженными бульоном. Оставить студень на несколько часов остыть, а затем поставить в холодильник на ночь.

Рождественский кекс с сухофруктами и мандарином

Фото Pixabay

Сливочное масло - 150 г.

Сахар - 125 г.

Яйца - 3 шт.

Мука - 125 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мандарины - 2 шт.

Сухофрукты - 150 г.

Апельсиновый ликер - 2 ст. ложки.

Сливочное масло - 20 г.

Сахарная пудра.

Яичный белок - 1 шт.

Цедра лимона.

Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. Сухофрукты обмыть и обсушить, на полчаса замочить в ликере. Масло размягчить при комнатной температуре, добавить сахар и взбить миксером. В массу добавить по одному яйцу и перемешивать. В сковороду положить кусок масла и немного сахара, обжарить с двух сторон дольки мандарина. Добавить смесь сухофруктов в ликере в сковороду и томить, пока алкоголь полностью не испарится. Оставить сухофрукты с мандаринами остывать и добавить их в тесто. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложите тесто в форму. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Сверху посыпать пудрой и украсить.

Рождественское печенье с цукатами и орехом

Масло сливочное - 125 г.

Сахар - 150 г.

Желток яичный - 2 шт.

Мука - 225 г.

Ванилин - 1 ст. ложка.

Цукаты - 100 г.

Изюм - 50 г.

Миндаль - 10 г.

Масло взбить с сахаром до воздушности. Добавить желтки и ещё раз перемешать. Просеять половину муки и ещё раз перемешать. Орехи мелко порубить ножом и смешать с сухофруктами и изюмом, перемешать с оставшейся мукой. Смешать тесто с мукой и сухофруктами, замесить и скатать в трубочку. Завернуть в пищевую пленку на 3 часа и положить в холодильник. Нарезать тесто кружочками толщиной примерно 1 см. Противень для запекания застелить бумагой, выложить печенье. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.