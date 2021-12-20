Меню на Рождество: аппетитные блюда на праздник рождения Христа
Рождество Христово - это главный праздник христиан, который имеет свои кулинарные традиции. Рождественский стол должен быть более скромным, чем новогодний. Важно помнить, что главная цель Рождества – прославление Христа, а не бездумное насыщение пищей, сообщает УНИАН.
В этот день заканчивается большой сорокадневный Рождественский пост, поэтому на стол разрешено подавать любые блюда из мяса и молочных продуктов, а также алкоголь. На Рождество верующие отмечают не только рождения Христа, но и снятие пищевых ограничений.
Салат из курицы с маслинами и кукурузой
- Руккола - маленький пучок.
- Салат-латук - маленький пучок.
- Куриное филе 1 шт.
- Помидоры черри - 100 г.
- Гренки из белого хлеба - 150 г.
- Маслины без косточек - 100 г.
- Консервированная кукуруза - 2 ст.л.
- Заправка для салата Цезарь.
- Сыр пармезан - 50 г.
Куриное филе отварить, остудить и нарезать кубиком. Гренки нарезать кубиком. Маслины порезать кружочками. Салат и рукколу помыть и обсушить. Выложить на тарелку салатные листья, затем кукурузу, нарезанные пополам черри, маслины, курицу и гренки. Заправить салат заправкой и тертым пармезаном.
Закусочный рулет из лаваша
- Рикотта - 150 г. (можно заменить фетой)
- Брынза -100 г.
- Клюква вяленая - 3 ст.л.
- Петрушка свежая - маленький пучок.
- Лаваш тонкий - 1 шт.
Рикотту и брынзу размять вилкой в тарелке. Добавить рубленую зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву, перемешать. Выложить массу на лаваш ровным слоем. Завернуть лаваш в рулет и нарезать на одинаковые порционные кусочки.
Рыбный салат в тарталетках
- Консервированная форель - 200 г.
- Рис длиннозерный - 0.5 ст.
- Лук-порей - 50 г.
- Помидор - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Укроп.
- Тарталетки - 8 штук.
Рис сварить до готовности в подсоленной воде. Мелко нарезать помидор, лук-порей, зелень измельчить, яблоко натереть на мелкой терке. Форель размять вилкой. Соединить и перемешать все ингредиенты. Наполнить салатом тарталетки и сразу подавать к столу.
Мясной студень
- Свинина с костями и хрящами - 1 кг.
- Говядина с костями и хрящами - 700 г.
- Курица с костями и хрящами - 700 г.
- Морковь - 2 шт.
- Корень петрушки или сельдерея - 1 шт.
- Луковица - 1 шт.
- Лавровый лист - 4-5 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Соль, перец черный молотый.
- Перец черный горошком.
Говядину, свинину и курицу промыть под водой, положить в кипящую воду и варить на маленьком огне 3 часа. Морковь, чеснок, лук и корень сельдерея почистить и крупно нарезать, положить в воду. Добавить соль, перец и лавровый лист. Варить ещё 30 минут. Снять кастрюлю с огня, вытянуть мясо и отделить его от костей. Выложить мясо в несколько лотков для холодца. Залить мясо процеженными бульоном. Оставить студень на несколько часов остыть, а затем поставить в холодильник на ночь.
Рождественский кекс с сухофруктами и мандарином
- Сливочное масло - 150 г.
- Сахар - 125 г.
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 125 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Мандарины - 2 шт.
- Сухофрукты - 150 г.
- Апельсиновый ликер - 2 ст. ложки.
- Сливочное масло - 20 г.
- Сахарная пудра.
- Яичный белок - 1 шт.
- Цедра лимона.
Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. Сухофрукты обмыть и обсушить, на полчаса замочить в ликере. Масло размягчить при комнатной температуре, добавить сахар и взбить миксером. В массу добавить по одному яйцу и перемешивать. В сковороду положить кусок масла и немного сахара, обжарить с двух сторон дольки мандарина. Добавить смесь сухофруктов в ликере в сковороду и томить, пока алкоголь полностью не испарится. Оставить сухофрукты с мандаринами остывать и добавить их в тесто. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложите тесто в форму. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Сверху посыпать пудрой и украсить.
Рождественское печенье с цукатами и орехом
- Масло сливочное - 125 г.
- Сахар - 150 г.
- Желток яичный - 2 шт.
- Мука - 225 г.
- Ванилин - 1 ст. ложка.
- Цукаты - 100 г.
- Изюм - 50 г.
- Миндаль - 10 г.
Масло взбить с сахаром до воздушности. Добавить желтки и ещё раз перемешать. Просеять половину муки и ещё раз перемешать. Орехи мелко порубить ножом и смешать с сухофруктами и изюмом, перемешать с оставшейся мукой. Смешать тесто с мукой и сухофруктами, замесить и скатать в трубочку. Завернуть в пищевую пленку на 3 часа и положить в холодильник. Нарезать тесто кружочками толщиной примерно 1 см. Противень для запекания застелить бумагой, выложить печенье. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.