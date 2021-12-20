День зимнего солнцестояния 2021: главные запреты и традиции

День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самым коротким, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Какие существуют традиции, строгие запреты и обряды в день зимнего солнцестояния – читайте в материале ниже.

Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Считается, что этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний.

Древние славяне в этот день начинали отмечать приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки.

Традиции дня зимнего солнцестояния

Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-то хорошего.

Составьте карту желаний или список того, что хотите воплотить в жизнь в будущем году. Этот день считается мощным энергетически и поможет вам исполнить ваши желания.

Начните делать в этот день что-то новое: писать книгу, рисовать картину, сделайте перестановку, посадите дерево, начните ремонт.

Попрощайтесь с прошлым: выбросьте все ненужное, оборвите старые связи, которые уже давно не приносят удовольствия. Наведите порядок в бумагах и на рабочем столе.

Постарайтесь в этот день встать пораньше и встретить рассвет. Запланируйте себе покупки в этот день, приятные и полезные дела. А вечером позвольте немного расслабиться.

Строгие запреты на день зимнего солнцестояния