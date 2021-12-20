День зимнего солнцестояния 2021: главные запреты и традиции
День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самым коротким, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Какие существуют традиции, строгие запреты и обряды в день зимнего солнцестояния – читайте в материале ниже.
Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Считается, что этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний.
Древние славяне в этот день начинали отмечать приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки.
Традиции дня зимнего солнцестояния
Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-то хорошего.
Составьте карту желаний или список того, что хотите воплотить в жизнь в будущем году. Этот день считается мощным энергетически и поможет вам исполнить ваши желания.
Начните делать в этот день что-то новое: писать книгу, рисовать картину, сделайте перестановку, посадите дерево, начните ремонт.
Попрощайтесь с прошлым: выбросьте все ненужное, оборвите старые связи, которые уже давно не приносят удовольствия. Наведите порядок в бумагах и на рабочем столе.
Постарайтесь в этот день встать пораньше и встретить рассвет. Запланируйте себе покупки в этот день, приятные и полезные дела. А вечером позвольте немного расслабиться.
Строгие запреты на день зимнего солнцестояния
- Нельзя злоупотреблять спиртным
- Нельзя ходить немытыми и в грязной одежде
- Нельзя встречать этот день в неубранном доме
- Нельзя обижаться, ругаться и провоцировать конфликты
- Нельзя давать в долг и брать взаймы
- Нельзя проявлять скупость и жадничать.