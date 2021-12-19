Четвертый день без "оранжевых" зон – адаптивный карантин в Украине

Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", - остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Черкасская область

Черниговская область

Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.

"Желтая" зона