Четвертый день без "оранжевых" зон – адаптивный карантин в Украине
Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", - остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.
"Красная" зона
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.
"Желтая" зона
- Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область