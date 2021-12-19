Чисора проиграл в реванше новозеландцу Паркеру
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора встретились в ринге во второй раз за год, сообщает УНИАН.
По ходу боя британский боксер трижды побывал в нокдауне - в четвертом, седьмом и восьмом раундах. При этом Чисора сумел выиграть ряд раундов в этом поединке.
Бой продлился все 12 раундов, а результат судейских записок оказался в пользу Паркера. Экс-чемпион победил со счетом 115-110, 115-111 и 114-112.
Фанаты бокса в сети уже назвали этот бой "рубкой" года в супертяжелом весе.
Отметим, что первый бой между этими боксерами состоялся в мае этого года и завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Паркер - Чисора
- Паркер защитил пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Для 29-летнего новозеландца это 30-я победа на профи-ринге при двух поражениях (он уступал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту).
- У 37-летнего Чисоры - 12-е поражение при 32 победах. Британец проиграл в третий раз подряд. Эта серия неудач началась с поражения от Александра Усика в октябре 2020 года