Чисора проиграл в реванше новозеландцу Паркеру

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора встретились в ринге во второй раз за год, сообщает УНИАН.

По ходу боя британский боксер трижды побывал в нокдауне - в четвертом, седьмом и восьмом раундах. При этом Чисора сумел выиграть ряд раундов в этом поединке.

Бой продлился все 12 раундов, а результат судейских записок оказался в пользу Паркера. Экс-чемпион победил со счетом 115-110, 115-111 и 114-112.

Фанаты бокса в сети уже назвали этот бой "рубкой" года в супертяжелом весе.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL ???? pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Отметим, что первый бой между этими боксерами состоялся в мае этого года и завершился победой Паркера раздельным решением судей.

Паркер - Чисора