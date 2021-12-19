Пенсии до 14600 гривен: кому повысят выплат уже с 1 января

С начала следующего года пенсии вырастут у всех категорий пенсионеров. У некоторых из них путем доплат пенсия достигнет 14,6 тыс. грн, сообщает Новое время.

Причины повышения пенсий

Пенсии-2022 повысятся по трем причинам:

рост прожиточного минимума;

повышение минимальной зарплаты;

правительственные программы социальной защиты.

Благодаря закону о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, который вступит в силу с 1 января, пенсионные выплаты повысят 39 тыс. 481 пенсионеру. В итоге доплаты к пенсии за вред для здоровья, полученный человеком из-за аварии на ЧАЭС, будут выплачиваться в полном объеме независимо от зарплаты, пенсии или другого источника дохода чернобыльцев-ликвидаторов. Ежемесячную компенсационную выплату получат и семьи, утратившие кормильца из-за катастрофы на ЧАЭС.

Пенсии ликвидаторам ЧАЭС

С 1 января 2022 года минимальные пенсионные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут зависеть от группы инвалидности, а именно:

для I группы инвалидности — 14600 грн;

для II группы инвалидности — 9500 грн;

для III группы инвалидности — 7000 грн.

В Минсоцполитики отметили, что с 1 декабря 2022 года в результате повышения средней зарплаты произойдет и повышение пенсий у 18 тыс. человек.