Украина видит территорию РФ на глубину до 400 километров – Данилов

Украина видит и следит за происходящим на территории России на глубине до 400 километров от границы, сообщает Деловая столица.

Об этом в интервью "Апостроф TV" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.