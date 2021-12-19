Украина видит территорию РФ на глубину до 400 километров – Данилов

Украина видит территорию РФ на глубину до 400 километров – Данилов
Фото: sluga-narodu.com

Украина видит и следит за происходящим на территории России на глубине до 400 километров от границы, сообщает Деловая столица.

Об этом в интервью "Апостроф TV" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.

"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", — заявил он.

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