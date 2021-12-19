В Германии хотят наказать Путина, если он атакует Украину

В Министерстве обороны Германии считают, что в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения, сообщает Обозреватель.

Об этом в интервью для Bild am Sonntag заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

При этом она отметила, что эскалация Россией ситуации на границе с Украиной должна быть остановлена во что бы то ни стало.