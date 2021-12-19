В Германии хотят наказать Путина, если он атакует Украину
В Министерстве обороны Германии считают, что в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения, сообщает Обозреватель.
Об этом в интервью для Bild am Sonntag заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
При этом она отметила, что эскалация Россией ситуации на границе с Украиной должна быть остановлена во что бы то ни стало.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия ее", – подчеркнула Ламбрехт.