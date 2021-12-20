Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков Зодиака

Новая неделя принесет неожиданные изменения и сюрпризы в вашу личную жизнь. Кому повезет встретить вторую половинку, услышать слова любви от второй половинки или пойти на романтическое свидание – читайте любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря, сообщает 24 Канал.

Астрологи рассказали, как сложатся ваши романтические отношения, кто найдет гармонию в отношениях, а кто устроит очередную ссору с партнером.

Любовный гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя будет приятной для Овнов, ведь между вами и вашим партнером будет пылать страсть. Вы сможете исправить все проблемы и конфликты и найдете гармонию в ваших отношениях. За эти дни вы добьетесь успеха в любовной жизни и сделаете ее еще лучше. Так что наслаждайтесь своими отношениями, они сейчас идеальны.

В то же время одиноким Овнам стоит быть более открытыми и не отклонять предложение познакомиться. Ведь это может принести вам именно то, что вы ищете. Вскоре вы найдете нужного человека в жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)﻿

Эта неделя принесет Тельцам хорошую атмосферу в паре, вы даже сможете обновить свои отношения. В ближайшие дни вас ждет много романтических и чувственных моментов с партнером, и это очень вас сблизит. Вы почувствуете, что снова влюбились до "бабочек в животе".

Одиноким Тельцам тоже все будет удаваться. Ваша удача познакомит вас особенным человеком, с которым у вас могут сложиться романтические отношения. Но продолжайте общение постепенно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы наконец увидят настоящие проблемы в своих отношениях. Но вам удастся их легко решить. На этой неделе будьте осторожны, вам сейчас нельзя быть слишком эмоциональными и устраивать ссору, потому что это испортит отношения. Лучше откровенно поговорите с партнером и найдите компромисс. Это сделает ваши отношения еще крепче.

А одиноким Близнецам сейчас не стоит закрываться в себе. Вы должны быть более открытыми и чаще ходить на свидания. Возможно, среди желающих познакомиться есть ваша вторая половинка?

Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе любовная жизнь Раков улучшится, вы преодолеете расстояние, создавшее конфликты между вами и вашим партнером. Вы пройдете все препятствия, а ваши отношения выйдут на новый уровень. И не создавайте новых конфликтов, ведь вы действительно любите друг друга.

А одиноким Ракам эта неделя доставит приятные сюрпризы. Думайте положительно и готовьтесь встретить свою вторую половинку. Вскоре судьба вас сведет.

Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе любовная жизнь Львов будет полна оптимизма и процветания. Вы получите шанс исправить все недоразумения в отношениях и осуществите вашу мечту. Ваш партнер будет позитивно настроен, а настроение между вами будет замечательное. Главное сейчас – поддерживать эту страсть и любовь в паре.

А одинокие Львы на этой неделе могут изменить свою жизнь. Вам представится возможность начать новые серьезные отношения и это наполнит вашу жизнь любовью.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Планеты наполнят Дев в эти дни энергией для улучшения ваших отношений. Проведите прекрасную неделю со своей второй половиной, это укрепит ваши отношения. И будьте внимательны друг к другу и чаще признавайтесь в любви. И возможно, уже пора задуматься о следующем шаге в отношениях?

Одинокие Девы наконец-то будут довольны своей жизнью. Вы познакомитесь с обаятельным человеком, но не спешите с серьезным решением о новых отношениях, это важно обдумать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Чувственность и страсть Весов втянут вас и вашего партнера в захватывающие приключения. Настроение будет расслабленным и позитивным, поэтому воспользуйтесь возможностью, чтобы серьезно поговорить о ваших отношениях. Это наполнит их "новыми эмоциями", и вы будете довольны результатом.

Одиноким Весам звезды помогут получить все, что угодно. Но вы должны сами решить, что вам сейчас нужно. За эту неделю вы можете кардинально изменить свою жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отношения Скорпионов сейчас кажутся немного ухудшенными. Поэтому вам стоит поговорить об этом с любимым человеком. Вам сейчас нужно сделать первый шаг и сказать партнеру, что вас беспокоит и что вы хотите изменить. Если все удастся – это сделает ваши отношения крепче и зажжет огонь между вами.

А одинокие Скорпионы смогут избавиться от пессимизма, который разрушает ваше настроение. Лишь так вы научитесь получать удовольствие, даже если вы одиноки. А уже вскоре вы встретите новую любовь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе будет на высоте. Ваше обаяние и нежность заставят партнера влюбиться в вас снова. Отношения между вами будут складываться замечательно, но вы можете сделать их еще лучше. Главное – поддерживайте друг друга и чаще говорите, что любите.

А одинокие Стрельцы должны развлечься на выходных и очистить свои мысли от негатива. А уже очень скоро вы найдете свою любовь, которую так давно искали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Планеты на этой неделе могут изменить любовную жизнь Козерогов, ведь в последнее время рутина начала вас утомлять. Изменения, которые произойдут в ваших отношениях, будут настолько приятными, что вы наконец оставите все сомнения и будете больше доверять партнеру. Ваша любовная жизнь наладится.

Одинокие Козероги наконец встретят новую любовь благодаря расположению звезд. Не бойтесь начинать что-то новое, это лишь принесет вам счастье.

Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе отношения Водолеев будут складываться как нельзя лучше. Вы будете преуспевать во всем, что попробуете, поэтому определите приоритетные вопросы. И не забудьте улучшить свою любовную жизнь – советуем подготовить приятный сюрприз любимому человеку.

А одиноких Водолеев также ждет хорошая новость. Звезды принесут вам то, что вы ищете. Поэтому сосредоточьтесь на этом и не бойтесь флиртовать с новыми людьми. Среди них есть ваша вторая половинка.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовная жизнь Рыб, кажется, улучшается. На этой неделе вы приблизитесь к своему партнеру и вместе решите все проблемы, которые создают стресс и напряжение в отношениях. Спланируйте короткий отдых на выходных, это взбодрит вас. Сейчас вам стоит провести некоторое время вместе.

Одиноким Рыбам надо быть готовыми к переменам. Ведь вскоре вас ждет классное событие. Но что это будет – пока неизвестно. Точно знаем, что это что-то приятное для вас.