В Киеве откроется новый музей ретро автомобилей

Музей имеет внушительные площади и коллекцию из 100 экспонатов ретро автомобилей и мототехники, сообщает Autoconsulting.

Общая площадь помещения музея "Колеса истории" составляет 1800 м2. На первом этаже расположена экспозиция ретро автомобилей, а на втором этаже представлена мототехника и интересные предметы бытовой техники.

В музее удалось собрать интересную коллекцию тех автомобилей, которые ездили по дорогам Киева в разное время. Поэтому здесь не только авто советсткого производства, но и иномарки, притом самой старой - 86 лет.

Над созданием "Колес истории" с 2017 года работала целая команда. Сейчас музей уже в финальной стадии, остались небольшие штрихи и приятные хлопоты по организации его открытия. Как сообщил руководитель компании OldCarService - создатель музея Павел Лозовенко:

"Официальное открытие нового киевского музея запланировано на весну 2022 года. О дате открытия будет сообщено уже ближе к самой церемонии и тогда музей начнет принимать посетителей."

Что будет представлено в новом музее можно заглянуть в нашем анонсе:

Мотоциклетную часть музея "Колеса истории" можно увидеть в этом сюжете: