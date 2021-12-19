Сегодня, 19 декабря, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. В частности, по техническим причинам не будут курсировать пять рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram "Киевпастранса".

"Внимание! 19 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички №7416, №7425, №7426, №7433, №7434" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы отменяются по техническим причинам.

Напомним, на этой неделе уже отменяли рейсы городской электрички в Киеве в связи с ремонтом на путях в районе станции "Почайна".