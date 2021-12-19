Топ-9 вещей вне моды, которые всегда будут актуальны
Практически все изделия вне времени. А вот крой конкретной вещи в определенный промежуток времени может быть устаревшим, сообщает РБК-Украина.
Стилист Вика Воронцова рассказала, какие вещи никогда не выйдут из моды. Она предложила рассмотреть вне временные варианты для каждой группы изделий.
1. Шелковая блузка может быть выполнена в любом оттенке. Возможно наличие декора в виде: лент, бантов, расширенного рукава и т.д.
2. Жакет может быть: однобортный, двубортный, на запах. Выбирайте жакеты удлиненные и свободные, они будут универсальны во все времена.
3. Джинсовая куртка может быть выполнена в любом оттенке. Самое главное oversize и удлиненного кроя. Джинсовая куртка придает образу расслабленности, она не должна сидеть на вас впритык.
4. Платье-комбинация может быть выполнена в любом оттенке. Выбирайте длину миди, она будет беспроигрышной в любое время. Крой платья по косой делает фигуру женственной.
5. Свитер с воротником стойкой должен быть выполнен из трикотажа средней или плотной вязки. Оттенок выбирайте исходя от цветовой палитры вашего гардероба. Удлиненный вариант свитера станет лучшей инвестицией.
6. Плиссированная юбка актуальна всегда. Юбка может быть как однотонной, так и с принтом. При выборе ориентируйтесь на свой гардероб.
7. Худи - изделие на все времена и сезоны. Образы с худи всегда расслабленные и немного озорные. Выбор длины может быть любой от укороченной до супер удлиненной. Обязательно oversize, но с учетом того что поверх можно надеть джинсовую куртку, тренчкот или пальто. Расцветка от однотонной до яркого принта.
8. Платье-жакет не может похвастаться такой же популярность, как платье-комбинация. А зря! Подходит практически любому типу фигуры. Длина от мини до миди. Оттенок выбирайте исходя от цветовой палитры вашего гардероба.
9. Тренчкот - идеальная инвестиция в верхнюю одежду. Прослужит не один сезон. Выбирайте длиной за колено или миди. Отдавайте предпочтение тренчкотам свободного кроя. Популярные оттенки: хаки, бежевый, молочный, коричневый.