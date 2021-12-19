В Эстонии почти у 330 человек заподозрили заражение штаммом "омикрон"

В Эстонии количество людей, у которых в результате тестирования на COVID-19 выявили позитивные пробы с подозрением на штамм "омикрон", по состоянию на воскресенье достигло 329 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

В департаменте здоровья также отметили, что распространение нового штамма коронавируса в Эстонии идет высокими темпами.

"Ситуация с пандемией как в Эстонии, так и повсюду в мире стремительно меняется. По первоначальным данным, рост заразившихся штаммом "омикрон" может резко возрасти за считанные дни, и подобную тенденцию мы наблюдаем и в Эстонии. Хотя в Эстонии уровень заболеваемости еще пока средний, в целом ряде стран уже на сегодня побиты все прежние рекорды заражаемости коронавирусом" , - сообщил﻿а и.о гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

За минувшие сутки в Эстонии коронавирус выявили у 427 человек, двое заболевших скончались, передает BNS. Всего, по данным агентства, новый штамм "омикрон" подтвержден у 243 человек с положительным тестом на COVID-19.

Полностью вакцинированы 60,8% населения республики.