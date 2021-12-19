Российский олигарх Абрамович получил гражданство Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Он стал обладателем еще одного паспорта в этом году, а документы подавал еще в октябре 2020-го, сообщает Обозреватель.

Информацию о получении Абрамовичем португальского гражданства подтвердили в инвестиционной компании Millhouse, которая управляет активами миллиардера.

Отмечается, что Абрамович сразу же стал самым богатым человеком в Португалии. Forbes оценил его состояние в $14,5 млрд – он занял 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. В рейтинге Real Time Billionaires (самых богатых людей планеты) Абрамович оказался на 145-м месте.

Известно, что Роман Абрамович смог получить гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев. Это стало возможно благодаря португальскому "Закону о возвращении". Он дает возможность потомкам евреев-выходцев из Испании и Португалии получить португальское гражданство.

Источник СМИ рассказал, что бизнесмен долго изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его родных были родом из Португалии. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Примечательно, что он ранее был партнером этой организации.

Добавим, что с 2018 года Абрамович также является гражданином Израиля. Кроме того, он якобы хотел получить вид на жительство в Швейцарии в 2016 году, но потом отозвал запрос.