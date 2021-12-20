Зимняя рыбалка: когда откроется сезон и что нужно знать

Зимняя рыбалка - довольно экстремальное хобби, на которое решаются самые заядлые рыбаки. Скованный льдом водоем - место небезопасное, да и несколько часов в условиях холода может выдержать далеко не каждый, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Но несмотря на такие сложности, любителей порыбачить на льду немало, ведь до лета еще много месяцев, а азарта от выуживания рыбы не хватает.

Когда замерзнут водоемы в Украине (прогноз)

Конечно же выходить на лед нужно, когда слой замерзшей воды на водоемах будет нужной толщины, иначе это очень опасно.

Пока что в Украине не очень зимняя погода, но синоптики обещают, что в последнюю декаду декабря начнется настоящая зима с морозами днем и ночью до -10 градусов, а местами и ниже.

Конечно это будет способствовать замерзанию озер и рек. Водоемы со стоячей водой само собой замерзнут быстрее, чем с проточной.

Когда можно выходить на лед

Не стоит спешить выходить на лед после пары дней минусовой температуры. Морозы должны продержаться не день-два, а дольше.

Считается, что можно смело выходить на лед, если его толщина равняется не меньше 7 сантиметрам, но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 сантиметров.

Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не меньше 15 сантиметров.

Перемещаться по льду на автомобилях разрешено при условии, если толщина льда не меньше 30 сантиметров.

При этом толщина льда на водоеме может быть разной. Это связано с наличием подводных течений, которые непременно присутствуют на больших озерах, на участках рек, где наблюдаются изгибы, а также в местах, где сливается канализация.

Признаки, по которым легко определить непрочность льда

Не ступайте на лед, если:

Он по виду рыхлый и пористый, белого цвета.

Если вода вытекает из лунок.

Слышны характерные звуки треска и хлюпанья.

Лед, припорошенный снегом, так же может быть опасным.

Чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню - палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде, чем ступить, ставьте пешню. Если она с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя.

Как проверить, достаточно ли прочный лед

Оцените внешний вид ледового покрытия. Если лед ровный, без трещин и имеет голубоватый оттенок, то этот лед способен выдержать человека. Если лед, после того, как по нему начали перемещаться, издает треск, или прогибается - возвращайтесь.

Первый раз на лед нужно ступать очень осторожно. Если по льду постучать палкой и он издает треск, или на поверхности показывается вода - не выходите на него.

Если удалось пройти значительное расстояние и только потом было обнаружено, что лед может не удержать, лучше лечь на лед, широко раскинув ноги и ползти в направлении к берегу.

Советы опытных рыбаков

Важное значение имеет одежда, основное требование к которой – не пропускать воду. Также не стоит забывать про удобную и теплую обувь и, конечно, про шапку. Наденьте термобелье вместо обычного.

Необходимы для зимней рыбалки:

ледоруб (пешня или бур),

ящик для хранения съестных припасов, снастей, прикормки, который в идеале должен быть хорошо теплоизолирован,

стульчик для сидения.

На ловлю рыбы стоит отправляться не позднее 5 утра, именно в это время рыба ищет еду. К примеру, во время рыбалки на Днепре можно поймать леща, судака, щуку, карпов, севрюгу, стерлядь, плотву, пескарей, карасей, окуней, налимов и многих других.

Если зимняя рыбалка для вас впервые, то стоит поискать компанию опытных рыбаков.

И последнее: не пейте алкоголь во время рыбалки, он не согревает, а только создает видимость. Лучше чай или кофе из качественного термоса, который долго может держать тепло.