Митбол по-киевски: Тищенко переименовал котлету

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко предложил переименовать украинские блюда на более молодежные, по его мнению, названия. Так, котлету по-киевски он назвал митболом, сообщает Сегодня.

Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала "Наш".

На катке, который установили возле Офиса президента, Тищенко пригласил журналистов и гостей продегустировать блюда, в приготовлении которых он принимал участие.

"Готовьте собственноручно, своими ощущениями, с любовью какое-нибудь вкусное блюдо", – сказал нардеп.

Один из корреспондентов поинтересовался: "Вы тоже это сделаете?", Тищенко ответил положительно и добавил, что у него есть много вкусных блюд, а потом речь зашла за котлеты.

Нардеп заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом. Помимо этого, замглавы фракции "Слуга народа" назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".