Археологи наткнулись на возможные руины храма Геркулеса

Испанские археологи наткнулись на затопленные руины, которые могли принадлежать храму финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом, сообщает УНИАН.

Об уникальной находке пишет El Pais.

По словам главы центра подводной археологии Милагрос Альзаги Гарсиаэ, к такому выводу ученые пришли после ряда исследований.

"Мы сравнили данные из документальных источников и археологических открытий с изображениями, полученными с помощью компьютерного моделирования, и результаты заставляют нас верить, что это может быть храм Геркулеса, описываемый в мифах" , – отметила она.

Однако, для подтверждения гипотезы потребуется еще целый ряд исследований.

Руины обнаружили в автономном сообществе Андалусия в окрестностях города Кадис.