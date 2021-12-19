Археологи наткнулись на возможные руины храма Геркулеса
Испанские археологи наткнулись на затопленные руины, которые могли принадлежать храму финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом, сообщает УНИАН.
Об уникальной находке пишет El Pais.
По словам главы центра подводной археологии Милагрос Альзаги Гарсиаэ, к такому выводу ученые пришли после ряда исследований.
"Мы сравнили данные из документальных источников и археологических открытий с изображениями, полученными с помощью компьютерного моделирования, и результаты заставляют нас верить, что это может быть храм Геркулеса, описываемый в мифах", – отметила она.
Однако, для подтверждения гипотезы потребуется еще целый ряд исследований.
Руины обнаружили в автономном сообществе Андалусия в окрестностях города Кадис.