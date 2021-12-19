Медреформа, пенсия и не только: чем займется Рада после каникул

На этой неделе Верховная рада провела свое последнее заседание в 2021 году. С каникул народные депутаты вернутся 25 января 2022 года и займутся целым рядом законопроектов, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"У нас есть ряд законопроектов, которые мы не успели на этой неделе. Это и продолжение медицинской реформы. Есть законопроекты, связанные с социальными вопросами. Это накопительная пенсия, которую мы тоже не успели на этой неделе" , - сказал он.

Также на повестке дня нардепов, по словам Корниенко, может оказаться вопрос реформирования налоговой составляющей игорного бизнеса. Воплощение этого законопроекта, как отметил нардеп, принесет новые поступления в бюджет.