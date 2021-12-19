Возле Верховной Рады впервые зажгли новогоднюю елку

У здания Верховной Рады Украины, на площади Конституции, впервые состоялось открытие новогодней елки, сообщает УНИАН.

Участие в мероприятии приняли председатель ВР Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.

Огни на 14-метровой елке были зажжены при участии также актера в образе Святого Николая.

На мероприятии несколько композиций исполнил Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Участие в мероприятии могли принять все желающие.

На елке будет 500 игрушек и 10 тыс. огоньков на гирлянде.

Рядом с елкой размещены подсвеченные 3D-фигуры елок и оленей.

Кроме того, рядом с елкой будет курсировать детский поезд и работать ярмарочный домик.

Также здесь есть инсталляция-фоторамка, где можно сфотографироваться.

Возле Верховной Рады установили новогоднюю елку / фото УНИАН, Таня Поляковская

Возле Верховной Рады установили новогоднюю елку / фото УНИАН, Таня Поляковская

Возле Верховной Рады установили новогоднюю елку / фото УНИАН, Таня Поляковская

Напомним, 18 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году елку украшают 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.