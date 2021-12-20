JPMorgan оштрафован на 200 млн долларов

Регулирующие органы США оштрафовали компанию JPMorgan Chase на 200 миллионов долларов за то, что она не отслеживала служебную переписку на личных мобильных телефонах и электронной почте сотрудников, сообщает Экономическая правда.

Сотрудники отдела ценных бумаг банка избегали надзора, обсуждая бизнес компании на своих личных устройствах, пишет издание NYT.

JPMS не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков" , - заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

JPMorgan признал, что его поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, которые направлены на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков.

Банк также согласился нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований для обзора своей политики и процедур сохранения электронных сообщений.