В России заявили, что "переживут" отключение от SWIFT

Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет, сообщает ТАСС.

По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада.

"Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное - это мало сказать" , - сказал он.

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

Напомним, в случае полномасштабного нападения России на Украину в Евросоюзе планируют отключить крупнейшие российские банки от системы SWIFT.

В то же время, по данным американского издания Bloomberg, на Западе считают отключение России от SWIFT "крайне проблематичным".