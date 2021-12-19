Число жертв супертайфуна на Филиппинах превысило 140 человек

Число жертв супертайфуна на Филиппинах превысило 140 человек

Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном регионов. Это затрудняется тем, что в этой местности практически отсутствует связь, сообщает Корреспондент.

Число жертв супертайфуна Рай на Филиппинах возросло до 144. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на местные власти в воскресенье, 19 декабря.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в центральной провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 72 погибших.

Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном регионов. Это затрудняется тем, что в этой местности практически отсутствует связь.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага. Всего стихия затронула более 700 тысяч человек в девяти регионах Филиппин.

Напомним, супертайфун Рай обрушился на Филиппины 14 декабря. Изначально сообщалось об одной жертве. Это уже 15 по счету тайфун на Филиппинах в этом году.

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