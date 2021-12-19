Число жертв супертайфуна на Филиппинах превысило 140 человек

Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном регионов. Это затрудняется тем, что в этой местности практически отсутствует связь, сообщает Корреспондент.

Число жертв супертайфуна Рай на Филиппинах возросло до 144. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на местные власти в воскресенье, 19 декабря.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в центральной провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 72 погибших.

Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном регионов. Это затрудняется тем, что в этой местности практически отсутствует связь.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага. Всего стихия затронула более 700 тысяч человек в девяти регионах Филиппин.

Напомним, супертайфун Рай обрушился на Филиппины 14 декабря. Изначально сообщалось об одной жертве. Это уже 15 по счету тайфун на Филиппинах в этом году.