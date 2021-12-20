Американка родила в Tesla, пока машина ехала на автопилоте

В Филадельфии женщина родила в автомобиле Tesla, пока машина ехала на автопилоте. В больнице ее ребенка прозвали малышкой Тесла, сообщает УНИАН.

В сентябре 33-летняя Йиран Шерри и ее 34-летний муж Китинг Шерри везли своего трехлетнего сына Рафу в детский сад. Когда они застряли в пробке, у женщины отошли воды.

Мужчина поставил Tesla на автопилот, когда они были в 20 минутах езды от больницы. Он положил руку на руль машины, пока помогал жене.

"Она сжимала мою руку така сильно, что я думал, что она собиралась раздробить ее. Я говорил: "Йиран, хорошо, сосредоточься на своем дыхании". Это был совет и мне" , - рассказал Китинг Шерри.

Когда они прибыли в больницу, женщина уже родила. Врачи осмотрели новорожденную и установили, что она здорова.

Пара думала назвать ребенка Тесс, однако остановилась на имени Мейв Лили.