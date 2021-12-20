Курс валют НБУ на 20 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, достиг уровня 27.25 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.86 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.69 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.23 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.64 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.248300
|EUR
|Евро
|30.857300
|RUB
|Рубль
|0.368950
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.232100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.641900
|PLN
|Польский злотый
|6.659200