Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, достиг уровня 27.25 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.86 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.69 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.23 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.64 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 декабря 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.248300 +0.055
EUR Евро 30.857300 +0.014
RUB Рубль 0.368950 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.232100 --0.126
CHF Швейцарский франк 29.641900 +0.117
PLN Польский злотый 6.659200 --0.002

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