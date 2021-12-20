Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 20 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, достиг уровня 27.25 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.86 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.69 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.23 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.64 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.66 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 декабря 2021 года.