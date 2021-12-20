Названы препараты, признанные неэффективными против штамма "Омикрон"

Препараты Regeneron и Eli Lilly, которые использовали для лечения COVID-19, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон", сообщает Деловая столица.

Препараты на основе антител от Regeneron и Eli Lilly использовались на ранних стадиях заболевания и были популярны среди врачей в США, благодаря их способностям предотвращать тяжелое течение болезни и госпитализацию.

Однако оба производителя лекарства недавно предупредили, что лабораторные исследования подтвердили невысокую эффективность препаратов для лечения "Омикрона". Этот штамм содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку антител на вирус.

Компании также отметили, что могут быстро разработать новые препараты для штамма "Омикрон", однако ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.

Кроме того, СМИ отметило, что еще один препарат от британского производителя лекарства GlaxoSmithKline лучше подходит для борьбы с "Омикроном". Однако проблема в том, что он сейчас не доступен во многих странах, включая США.

В следующем году компания планирует расширить производство и произвести до мая 2 миллиона доз по контрактам с США, Канадой, Великобританией, Японией и рядом других стран.