Опасность овердрафтов: последствия после увольнения

Овердрафт, который банки предоставляют клиентам к зарплатной карте, в некоторых случаях может не выручить, а втянуть в долги. Причина в том, что часто работник бегло читает условия дополнительного соглашения на его подключение, а после прекращения поступления регулярных денежных начислений от работодателя уходит в минус, сообщает UBR.

Но не стоит забывать, что данная услуга так или иначе является кредитом, который даже при условии увольнения и приостановки поступлений необходимо погашать.

Зарплату можно получать на карту любого банка

Прежде всего финансовые эксперты рекомендуют не "захламляться" дополнительными картами, а при возможности использовать для начисления зарплаты на новом месте работы уже имеющийся в банке счет.

"Никто не гонит человека подписывать какие-то договора и получать карты. Сейчас зарплатные карточки, кстати, не привязаны к банку. Ее можно открыть в любом из действующих, и дать бухгалтерии распоряжение, чтобы деньги шли именно туда", – комментирует финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если человек все же принял решение завести карту в новом банке для начисления зарплаты – главным условием для него станет внимательное ознакомление с договором, а подпись можно ставить только в том случае, если он действительно разобрался во всех условиях. Особенно это касается овердрафта, который оформляется отдельным соглашением, в рамках которого и устанавливается кредитный лимит.

Незнание не освобождает от ответственности

"Овердрафт устанавливается исходя из заработной платы клиента, например, это может быть одна зарплата. Если человек начал его использовать, то на следующий месяц, когда поступает новая зарплата – она закрывает этот кредит. Сказать, что "я не знал, что такое овердрафт" – невозможно. Клиент подписывает договор, он все должен читать" , – уточняет финансовый аналитик.

По его словам, сейчас Нацбанк очень жестко контролирует банки, поэтому сам по себе овердрафт должен предлагаться человеку по максимально эффективной процентной ставке. И он либо соглашается на нее, либо – нет. Тем не менее нередки случаи, когда человек увольняется, его зарплатная карта все еще активна, а использованный когда-то частично или полностью овердрафт – не закрыт. А информация о том, что у него существует долг перед банком, может всплыть только когда к клиенту возникают претензии со стороны финучреждения.

"Все хорошо, человек работает, иногда заходит в минус и потом этот минус "закрывает" новой "порцией" зарплаты. И тут вдруг человек увольняется, но в минус по привычке или по необходимости заходит снова, но вот только зарплата уже не поступает", – комментирует председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Что делать, если все-таки влез в долг по овердрафту

В таком случае, говорит Коробкова, клиент может "перекрыть" свой минус, перечислив деньги с другого счет в другом банке или внести деньги через кассу или терминал самообслуживания.

Если же у экс-работника нет средств, чтобы погасить задолженность, следует незамедлительно обратиться в банк, где для таких случаев существуют специальные программы реструктуризации долга. Клиенту устанавливают кредитную линию на несколько месяцев в течение которых он сможет вернуть долг, а в особых случаях – предлагается вариант ежемесячной оплаты только процентов и пролонгированный период погашения.

"Если ты понимаешь, что ты уволился, у тебя какие-то трудности – ты приходишь в банк и говоришь: "Смотри, банк, я тебе должен 10 тыс. грн, у меня начинаются трудности. Я хочу попросить о реструктуризации данного долга в период 2-4 месяцев". И банки активно на это идут, потому что это– нормальная практика, у каждого в жизни есть разные ситуации" , – рекомендует Невмержицкий.

Председатель НАБУ Елена Коробкова, в свою очередь, подчеркивает, что рассрочка на погашение овердрафта – решение, которое носит индивидуальный характер в каждом отдельном случае. Тем не менее она делает акцент на том, что банки не заинтересованы идти в суд или продавать долг с большим дисконтом, если есть возможность его реструктурировать или вернуть полностью.

"Ведь для банкиров – это тоже лишние и неоправданные хлопоты" ,– успокаивает Коробкова.

Непогашенный овердрафт ставит клеймо на кредитной истории

Худшим вариантом поведения клиента станет, если он пропадает и просто перестает выходить на связь с банком. В таком случае у финучреждения нет возможности предложить ему какую-либо программу для решения сложившейся ситуации и вынести ее на кредитный комитет. Если же проблема и дальше "висит", в таком случае начинают начисляться просроченные проценты и человека начинают искать. Более того, данные клиента заносятся в кредитное бюро и кредитный реестр Нацбанка. Таким образом он сам себя загоняет в ловушку: впоследствии из-за негативной кредитной истории человек не сможет получить ни одного кредита.

Поэтому эксперты рекомендуют при наличии зарплатной карточки с овердрафтом после увольнения сразу же аннулировать ее в отделении банка, написав соответствующее заявление, и получить полный расчет по операциям и возможным долгам.