Усик не сдержал эмоций на вопрос о Ломаченко

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) резко отреагировал на новости о временном смещении Василия Ломаченко (16-2, 11 КО). Такое решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк, сообщает 24 Канал.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, как это принято в боксе, временно отстранила украинца и его соперника от боев с целью сохранения здоровья после тяжелого поединка.

Усик считает, что украинские средства массовой информации раздули на ровном месте сенсацию, поскольку комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще после чудесных и красочных боев устраняют спортсмена на время для их восстановления.

"Дырявые СМИ — не побоюсь этого слова, надо называть вещи своими именами, пишут всякие глупости. Они лгут, просто обманывают своих читателей. Василий Анатольевич обязательно скоро вернется на ринг, как только отдохнет и появится следующий оппонент", – сказал он.

Усик напомнил, что его также на три месяца отстранили от боев после победы над британцем Энтони Джошуа.

Почему отстраняют боксеров

Устранение боксера после боя – обычная практика, если он побывал в нокдауне или нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Однако у Ломаченко ничего из этого не было.

Например, после боя Фьюри – Уайлдера оба боксера были отстранены, потому что побывали в нокдаунах, а американец к тому же проиграл нокаутом. Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.