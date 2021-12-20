Премьера Британии уличили в нарушении локдауна в 2020 году

Премьера Британии Бориса Джонсона сфотографировали в саду на Даунинг-стрит вместе с женой 15 мая 2020 года. Во время локдауна Джонсоны сидят в компании за столиком, не придерживаясь социального дистанцирования, сообщает Зеркало недели.

Тогда в Британии могли встречаться только два человека, лишь на открытом воздухе и на расстоянии не менее двух метров. Фото опубликовали The Guardian.

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/csQM2cfhJr — Guardian news (@guardiannews) December 19, 2021

Издания отметили, что на фото запечатлен ланч персонала после пресс-конференции, проведенной министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком в то время - 15 мая 2020 года.

Тогда Мэтт Хэнкок призвал людей соблюдать правила локдауна. Он тогда сказал: "Теперь люди могут проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом так часто, как нравится, и вы можете встретить еще одного человека вне своего дома в открытом, общественном месте. Но, пожалуйста, держитесь на расстоянии двух метров" .

В то время школы, пабы и рестораны были закрыты. Части людей разрешили вернуться на свои рабочие места, но указания свидетельствовали, что должно постоянно сохраняться 2 м социальной дистанции.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проходят рабочие собрания. Он отметил, что "Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом" .

Заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер призвала Джонсона «рассказать правду» о собраниях на Даунинг-стрит.