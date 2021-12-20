Катя Осадчая и Юрий Горбунов окрестили сына

В День святого Николая, 19 декабря, Катя Осадчая и Юрий Горбунов окрестили младшего сына Даниила. На таинство пригласили звездных друзей – Потапа и Настю Каменских, а после устроили застолье с танцами, сообщает 24 Канал.

Символично, что церемонию крещения знаменитые супруги организовали в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле, что в Киеве на склонах Днепра. Это рассказали не Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а их подруга Ирина Ковальчук.

На таинство звездные родители и гости нарядились в одежду с национальными мотивами: Горбунов – в белую вышиванку, Осадчая – в платье от любимого дизайнера Юлии Магдич, Каменских – в миниплатье цвета хаки с вышивкой.

После церемонии Катя Осадчая и Юрий Горбунов пригласили гостей на ужин в ресторан. После щедрого застолья они устроили зажигательные танцы под украинские песни. Более того, пара не оставила близких без подарков – к ним на гуляния пожаловал Святой Николай. Он порадовал не только 4-летнего Ивана, но и Потапа, который сел ему на колени и рассказал стишок.

Фото из инстаграма шоумена

Потап – кум Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Он крестил старшего сына пары Ивана. Кто стал крестными родителями Даниила, пока неизвестно.