В Кабмине назвали минимальный размер пенсии

В правительстве Украины назвали минимальный размер пенсии. Государство должно будет выплачивать пенсии не меньше, чем 40% от зарплаты после введения накопительного уровня пенсионной системы, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, солидарная пенсионная система - когда все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров. Их сегодня в Украине около 11 миллионов.

"Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам" , - заявила она.

Лазебная подчеркнула, что эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.