Лидер европейского чемпионата подпишет игрока сборной Украины

Украинский центральный защитник Максим Таловеров, играющий за Динамо из города Чешское Будеевице, продолжит карьеру в сильнейшей команде Чехии – пражской Славии, сообщает 24 Канал.

Об этом сообщает польский журналист Гжегож Рудинек. По его информации, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.

По его словам, летом защитник молодежной сборной Украины (7 матчей) хотел продолжить карьеру в Польше, но ни один местный клуб не захотел давать за него 300 тысяч евро.

Что известно о Таловерове