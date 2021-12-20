Лидер европейского чемпионата подпишет игрока сборной Украины
Украинский центральный защитник Максим Таловеров, играющий за Динамо из города Чешское Будеевице, продолжит карьеру в сильнейшей команде Чехии – пражской Славии, сообщает 24 Канал.
Об этом сообщает польский журналист Гжегож Рудинек. По его информации, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.
По его словам, летом защитник молодежной сборной Украины (7 матчей) хотел продолжить карьеру в Польше, но ни один местный клуб не захотел давать за него 300 тысяч евро.
Что известно о Таловерове
- Таловеров является воспитанником академии Шахтера. Также поиграл за молодежные команды киевского Арсенала и Олимпика. Покорять Чехию поехал в 2019-м и даже выступал за молодежку Спарты на правах аренды.
- В текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах, а Динамо Чешское Будеевице идет на 8-й позиции турнирной таблицы.