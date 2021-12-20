Новый тренд на рынке труда: кого коснутся изменения в 2022-м

Начиная с 2020 года пандемия коронавируса начала оказывать сильное влияние на рынок труда по всему миру. Это видно на примере роста популярности сервисов, где связывают фрилансеров и работодателей, сообщает Сегодня.

Как рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, вероятно, что именно дальнейшая популяризация самозанятости будет главным трендом на рынке труда в Украине в 2022 году.

Эксперт считает, что во всем остальном ситуация мало чем будет отличаться от второй половины текущего года.

"После снятия карантинных ограничений желающие вновь получили возможность отправиться за границу на заработки, вследствие чего начинает проявляться привычный для Украины дефицит представителей рабочих специальностей" , – говорит Сергей Сароян.

В некоторых компаниях сейчас наблюдаются попытки удержать самых достойных работников, в том числе путем финансовых поощрений. Также работодатели увеличивают и набор сотрудников.

Что будет с работой в 2022 году

"Порядка 60% компаний планируют расширятся в 2022 году, а значит люди, которые предпочитали не рисковать и держались за нелюбимую работу в текущем году вполне могут с успехом совершить переход в более привлекательную фирму, да еще и с увеличением зарплаты" , – отмечает эксперт.

Число вакансий зимой выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, так что соискатели могут получить сразу несколько офферов на выбор. Турбулентностей на рынке труда и увольнений уже не ожидается.



Зарплаты могут повысить специалистам из наиболее востребованных отраслей, где наблюдается нехватка квалифицированных людей. В первую очередь это сфера IT — зарплаты специалистов могут вырасти на 20-30% в следующем году.