Смерть Полякова: у следствия осталось 2 версии

На сегодня досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы.﻿ Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский, пишет Олег Черныш, РБК-Украина.

"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм" , - сообщил Выговский.

Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.

"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-то говорить по этому делу я сейчас не могу" , - сказал Выговский.

В Верховной Раде создана Временная следственная комиссия по этому вопросу.