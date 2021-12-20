Смерть Полякова: у следствия осталось 2 версии
На сегодня досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский, пишет Олег Черныш, РБК-Украина.
"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - сообщил Выговский.
Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.
"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-то говорить по этому делу я сейчас не могу", - сказал Выговский.
В Верховной Раде создана Временная следственная комиссия по этому вопросу.
"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сообщил начальник полиции Киева.