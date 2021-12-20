Украинцы выступили против второго срока Зеленского

Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. А против его второго срока высказались около 64% украинцев, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SOCIS. Согласно исследованию, за Зеленского ни при каких обстоятельствах не будут голосовать 32,4% опрошенных.

63,8% против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. "За" высказались 26,4% опрошенных.

67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 18,5% считают, что в правильном.

При этом если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 16,7% всех респондентов. При Петре Порошенко – 12,3%.

Другие кандидаты: Юлия Тимошенко 8,6%, Юрий Бойко 7,9%, Игорь Смешко 5,1%, Дмитрий Разумков 4,9%. Остальные политики имеют меньшие результаты.

Исследование проводилось 11 – 16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.