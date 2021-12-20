РФ срочно требует ответ США на предложения по безопасности

Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, потому как ситуация сложная. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА новости.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая", – сказал Рябков журналистам.

Он также добавил, что возникшая ситуация "имеет тенденцию к дальнейшему осложнению" .

"Поэтому мы не можем медлить, и готовы сразу приступить к переговорам", – подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что в РФ допускают положительное развитие отношений с США при условии, что Вашингтон пойдет навстречу Москве на счет предложенных ею гарантий безопасности.