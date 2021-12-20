На открытии новогоднего городка под ОП использовали детей для рекламы букмекера

На днях под Офисом президента открыли новогодний городок. Во время праздничного мероприятия несколько детей были в шарфиках от букмекера Parimatch. Использование детей для рекламы азартных игр запрещено в Украине.

На это обращает внимание ряд телеграм-каналов.

Фото: Офис президента

Поводом стало опубликованное фото на странице Офиса президента Украины в Facebook. По состоянию на 9:50 понедельника это сообщение доступно для просмотра.

Согласно статье 22 закона о рекламе, запрещается использование лиц, не достигших 21-летнего возраста (в том числе и в качестве фотомоделей) для рекламирования азартных игр.

Отметим, что в торжественном мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.