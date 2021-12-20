В Германии прошли новые протесты против коронавирусных ограничений

В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии на днях состоялись новые крупные акции протеста против мер борьбы правительства страны с пандемией коронавируса, а также планов введения обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Самая масштабная демонстрация прошла в Гамбурге. Как сообщила полиция, в ней приняли участие около 11 500 человек. Отмечается, что демонстрации носили преимущественно мирный характер, хотя и были и отдельные стычки протестующих с полицейскими и журналистами.

A massive protest today in Nuremberg, Germany against COVID mandates. pic.twitter.com/mP9DxGtq4G — Aaron Ginn (@aginnt) December 19, 2021

По данным полиции, в Гамбурге большинство участников протеста придерживались правил проведения массовых акций во время пандемии. На самодельных плакатах многих участников протеста был лозунг: "Нет - обязательной вакцинации!"

По итогам мероприятия два человека были временно задержаны, еще два - временно помещены под арест. В то же день в Гамбурге состоялось несколько контр-демонстраций сторонников мер борьбы с пандемией, в них, по данным полиции, приняли участие несколько сотен человек. За порядком во время этих акций следили 800 полицейских.

В Берлине полиция запретила проведение акции критиков мер по борьбе с пандемией, однако, несмотря на это, несколько десятков человек собрались 19 декабря у Бранденбургских ворот. По данным полиции, среди них были и туристы, не имеющие отношения к протесту.

В Дюссельдорфе на протесты против коронавирусных ограничений, по данным полиции, также вышли несколько тысяч человек. Отдельные участники мероприятия несли в руках плакаты с надписями: "Руки прочь от наших детей" и "Принуждение к прививке? Нет, спасибо".

Во Фрайбурге, по данным полиции, в марше противников политики правительства ФРГ по борьбе с пандемией коронавируса в центре города приняли участие около 3500 человек. При этом лишь в отдельных случаях стражам правопорядка пришлось наложить запрет на пребывание на определенной территории из-за отсутствия защитных масок.