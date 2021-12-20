Анастасия Панина перенесла операцию после падения на льду

Анастасия рассказала, что упала на льду и получила серьёзную травму руки. В травмпункте Паниной диагностировали перелом со смещением и экстренно направили на операцию, сообщает WomanEL.

Операция прошла успешно, звезду выписали из больницы и сейчас она восстанавливается дома.

В сети артистка поблагодарила всех друзей за переживания, врачей — за помощь, и близких — за поддержку.

К сожалению, на сцене поклонники увидят Анастасию не скоро. На восстановление ей понадобиться около двух месяцев.