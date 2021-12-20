Во Франции шестеро детей получили передозировку Pfizer

Во Франции шестеро детей получили вдвое большую дозировку COVID-вакцины Pfizer – вместо 10 мкг им ввели дозу в 20 мкг препарата. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, пишет Юлия Супрун, Страна UA.

Это произошло в центре вакцинации в Ле-Мане, где на днях открыли линию педиатрической вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет, подверженных риску тяжелых форм Covid-19, а также для детей, живущих в окружении человека с ослабленным иммунитетом.

Как сообщили в префектуре, передозировку дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, предпринимаемым по дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия", – говорится в сообщении.

По данным Регионального агентства здравоохранения, возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться, в основном, в лихорадке и болях в теле.

При этом, симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась слабость и боль.