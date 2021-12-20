Игрок в Германии забил сумасшедший гол со штрафного

Ганновер 19 декабря принимал Вердер в 18-м туре второй по силе лиги Германии. Хозяева забили красивый гол по стандарту, сообщает 24 Канал.

Первыми в матче забили гости благодаря точному удару Романо Шмида. Полузащитнику Ганновера Себастьяну Керку удалось сравнять цифры на табло.

Хозяева заработали право на штрафную с очень далекого расстояния. Стандарт взялся выполнять Керк, но вместо подачи в штрафную он отважился на удар. Ни прибежавшие на стандарт футболисты, ни голкипер Вердера не надеялись на такое решение игрока. Себастьян прямым ударом со штрафного забросил мяч за воротничок вратарю.

Для Керке это взятие ворот стало уже шестым в сезоне-2021/2022. Также в его активе 2 ассиста в 17 поединках.

Однако даже такое красивое взятие ворот не помогло Ганноверу удержать ничью. После перерыва три мяча влетели в ворота хозяев. В итоге – 1:4 убедительная победа Вердера.