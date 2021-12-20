Скандальная MARUV показала мужа в сексуальной фотосессии

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала редкие фото со своим мужем Александром. Эпатажная звезда позировала вместе с любимым на байке в откровенном полупрозрачном платье длины мини, сообщает Обозреватель.

Черно-белые снимки, сделанные в студии, 30-летняя певица обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Отметим, что официальный избранник вокалистки, которая выступает в РФ, является также ее PR-менеджером (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

На фото Анна и Александр вместе сидели на мотоцикле. Мужчина выбрал для фотосессии темный лук с кожаной курткой, а певица – короткое белое платье в обтяжку, под которым было видно черное белье.

Анна и Александр Корсун. Источник: Instagram-страница maruvofficial