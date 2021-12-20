В Минздраве рассказали, как уберечься от "Омикрона" на праздники

В Минздраве предоставили пять рекомендаций для населения, как не заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон", сообщает Деловая столица.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге.

По его словам, минимизация риска распространения COVID-19 — это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными" , — заявил он.

По словам Ляшко, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход — это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

Кроме того, Ляшко заявил, что нужно не пренебрегать мерами индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Чиновник напомнил, что Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:

там, где это нужно, надевать защитную маску;

сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра;

проветривать помещение, открывать окна или двери;

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;

следить за чистотой рук;

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Кроме того, Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе" , — уточнил Ляшко.

Также рекомендуется воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирус" , — сказал Ляшко.

Минздрав также советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, подчеркнул Ляшко.