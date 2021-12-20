Еще шесть областей могут покинуть "красную" зону

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что только две области в Украине не выполняют требования для выхода из "красной" зоны. Все остальные скоро покинут эту зону, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах.

"По состоянию на сейчас, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций" , - заявил он.

Какие области сейчас в "красной" зоне