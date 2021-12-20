Яркое и очень плотное звездное скопление в соседней галактике

На сайте космического телескопа «Хаббл» (проект НАСА/ЕКА) появилось новое изображение. На нем — рассеянное звездное скопление NGC 1755, сообщает Хайтек.

На новой фотографии космического телескопа «Хаббл» изображено звездное скопление NGC 1755 в созвездии Золотая Рыба. Территориально оно находится в Большом Магеллановом Облаке, это один из ближайших соседей Млечного Пути. Диаметр скопления составляет более 120 световых лет. 25% звёзд скопления принадлежат к синей области главной последовательности, а остальные 75% — к красной. Предположительно, звезды NGC 1755 родились быстро вращающимися.

Такие скопления представляют собой гравитационно связанные группы звезд и бывают двух основных разновидностей — более мелкие рассеянные скопления (к ним относится и NGC 1755, несмотря на впечатляющие размеры) в которых находятся более молодые звезды, и гигантские шаровые скопления, которые могут содержать миллионы более старых звезд.

«Хаббл» заглянул в самое сердце NGC 1755, чтобы ученые могли лучше понять, как разные популяции звезд сосуществуют в одном скоплении. Фото: «Хаббл»

«Хаббл» заглянул в самое сердце NGC 1755, чтобы ученые могли лучше понять, как разные популяции звезд сосуществуют в одном скоплении. Популяция звезд — это группа звезд со схожими свойствами, такими как возраст или химический состав. Скопления в Магеллановых облаках особенно полезны в качестве естественных лабораторий по изучению звезд благодаря их близости к Млечному Пути.

Чтобы рассмотреть огромное количество звезд в NGC 1755, которое плотно упаковано на небольшом участке неба, ученые использовали Advanced Camera for Surveys (усовершенствованную камеру для обзоров) и Wide Field Camera 3 (камеру с широким полем зрения).