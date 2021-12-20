Новый Nio ET5 составит конкуренцию популярному электрокару Tesla

ремьера Nio ET5 состоялась в Сучжоу в рамках мероприятия Nio Day 2021. Новый электрокар похож на другую, более крупную модель Nio ET7. Часть элементов кузова новинка позаимствовала у электрического Nio EP9, сообщает Автоцентр.

По сравнению со своими прямым конкурентом — Tesla Model 3 — китайский электроседан получился немного крупнее. Длина электромобиля — 4790 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1499 мм. Размер колесной базы — 2888 мм.

Интерьер Nio ET5 полностью заимствован у «старшего» ET7. В распоряжении будущих владельцев окажутся 10,2-дюймовая панель приборов, мультимедийный комплекс с системой объёмного звучания Dolby Atmos 7.1.4 и атмосферная подсветка салона в 256 цветах.

Ожидается, что новый электрокар Nio сможет похвастаться рядом фирменных комплексов, отвечающих за беспилотное вождение. Единственный нюанс — функция будет предлагаться на платной основе. Ее стоимость уже известна — 107 долларов ежемесячно. При этом возможности автомобиля обещают расширять по мере выхода необходимого ПО.

Конкурент Тесла сможет предложить два электромотора и три варианта аккумулятора на выбор. При этом флагманская версия получит аккумулятор на 150 кВтч, способный обеспечить запас хода в 1000 км. Две других предложенных версии немного скромнее — 100 кВтч и 700 км пути и 75 кВтч и 550 км.

На старте продаж электрокар будут предлагать в единственной версии с двумя моторами, выдающими 483 л.с. От 0-100 км/ч такой автомобиль сможет ускоряться за 4,3 секунды.