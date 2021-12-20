Украинцы продают "1000 грн от Зеленского" за наличку
Получившие "тысячу Зеленского за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен, сообщает Обозреватель.
К примеру, на платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн.
"Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описывает способ продажи он.
А Александр из Киева продает выплату за 450 грн. Как именно будет произведена продажа, он не уточняет.
"Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните", – коротко сформулировал предложение он.
Павел же из Херсона конкретную цену не выставил, однако отмечает, что покупать будет только билеты.
"Продам билеты за 1000 от Зеленского дешевле. Билеты в кинотеатр на любой сеанс, билеты на автобус/поезд. Почти за полцены", – предложил он.
На выплату покупают пиво
Пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.
"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты "єПідтримка" за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти на бар, купить пива и выйти", – расскрыл суть схемы он.
Впрочем, в комментариях усомнились в реальности этого. Многие пользователи соцсети отмечают, что из-за другого кода МСС (код вида торговой точки) невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.
"Вчера был в кино, нельзя было купить попкорн". "Сам работаю на баре в кинотеатре. Оно так не работает", – говорят они.
Тем не менее находятся и те, кто утверждает, что подобное не только возможно, но они и сами так делают. Однако каких-либо доказательств, как всегда, никто не предоставляет.
За "тысячу Зеленского за вакцинацию" предлагают 200 грн
В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.
"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине", – обещают "дельцы".