Украинцы продают "1000 грн от Зеленского" за наличку

Получившие "тысячу Зеленского за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен, сообщает Обозреватель.

К примеру, на платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн.

"Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн" , – описывает способ продажи он.

Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн. Источник: OLX

А Александр из Киева продает выплату за 450 грн. Как именно будет произведена продажа, он не уточняет.

"Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните" , – коротко сформулировал предложение он.

Свою "ковидную тысячу" Александр из Киева продает за 450 грн. Источник: OLX

Павел же из Херсона конкретную цену не выставил, однако отмечает, что покупать будет только билеты.

"Продам билеты за 1000 от Зеленского дешевле. Билеты в кинотеатр на любой сеанс, билеты на автобус/поезд. Почти за полцены" , – предложил он.

Павел из Херсона конкретную цену не выставил. Источник: OLX

На выплату покупают пиво

Пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты "єПідтримка" за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти на бар, купить пива и выйти" , – расскрыл суть схемы он.

Впрочем, в комментариях усомнились в реальности этого. Многие пользователи соцсети отмечают, что из-за другого кода МСС (код вида торговой точки) невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.

"Вчера был в кино, нельзя было купить попкорн". "Сам работаю на баре в кинотеатре. Оно так не работает" , – говорят они.

Пользователи TikTok усомнились в возможности купить на выплату пиво. Источник: instadvokat

Тем не менее находятся и те, кто утверждает, что подобное не только возможно, но они и сами так делают. Однако каких-либо доказательств, как всегда, никто не предоставляет.

За "тысячу Зеленского за вакцинацию" предлагают 200 грн

В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.

"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине" , – обещают "дельцы".