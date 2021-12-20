Искусственный интеллект научили предсказывать деменцию у людей

Ученые натренировали нейросеть определять деменцию у пожилых посетителей клиник, занимающихся вопросами памяти. Искусственный интеллект смог за 2 года до появления первых очевидных симптомов предсказать развитие болезни с 92% точностью, сообщает 24 Канал.

Проблема деменции

ВОЗ считает, что во всем мире живет около 50 миллионов людей с деменцией, врачи ежегодно выявляют по 10 миллионов новых случаев. Специалисты опасаются, что к 2030 году на планете будет около 82 миллионов пациентов с этим диагнозом, а к 2050 – 152 миллиона.

Это одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей. А основная причина деменции – это болезнь Альцгеймера. На нее приходится 60-70% от всех случаев.

Диагностика деменции искусственным интеллектом

Чтобы обучить нейросеть, специалисты использовали данные более чем 15 тысяч пациентов из США. В начале исследования все они были здоровы, но в течение двух лет у десятой части из них обнаружили деменцию.

Машине дали проанализировать данные всех этих людей: память, функции мозга, результаты когнитивных тестов, факторы их образа жизни. Искусственный интеллект смог сопоставить этот массив разрозненных данных и выявить скрытые закономерности. Это позволило значительно повысить точность предсказания деменции у пожилых людей. При этом искусственный интеллект уменьшил количество ложных диагнозов.