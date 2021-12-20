Легенда "Шахтера" вернется в украинский чемпионат

Бразильский полузащитник Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского "Металлиста", сообщает УНИАН.

Как информирует Телеграм-канал "Тайны футбола", произойдет это, скорее всего, по завершении сезона 2021/22. Правда, есть и маленькая возможность перехода в ближайшее трансферное окно. Тайсон в общении с источником подтвердил сенсационные намерения по поводу возвращения в украинский чемпионат.

Отметим, что "Металлист" является главным претендентом на выход в УПЛ. Первую часть Первой лиги коллектив Александра Кучера завершил лидером с преимуществом в 11 очков над вторым "Кривбассом".

Тайсон: карьера в Украине